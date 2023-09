Botafogo busca contratar o volante Gabriel Pires em definitivo

Segundo o jornal português A Bola, o Botafogo vai fazer uma proposta para ter o volante Gabriel Pires em definitivo. O jogador está emprestado pelo Benfica-POR desde agosto de 2022 e tem vínculo com o clube carioca até o fim deste ano.

Gabriel Pires viveu altos e baixos na temporada passada com a camisa do Glorioso. No entanto, o jogador se firmou em 2023 após retornar de lesão em agosto e vem sendo titular sob o comando de Bruno Lage.

O Botafogo já encerrou as contratações para a sequência desta temporada. Os alvinegros, assim como o Palmeiras e o Internacional, tentaram buscar a chegada do meia argentino Roberto Pereyra, mas o jogador se aproximou do retorno à Udinese-ITA.