Bolívia x Argentina: veja informações e onde assistir às Eliminatórias Sul-Americanas

Os hermanos iniciaram a competição com vitória magra sobre o Equador, em casa. Lionel Messi salvou a Argentina de um tropeço na estreia, com direito a gol de falta. No entanto, Messi não é presença certa no confronto na altitude. Mesmo assim, a Argentina vai tentar seguir com 100% de aproveitamento.

A Bolívia iniciou as Eliminatórias com goleada sofrida para o Brasil, na última sexta-feira. A equipe está na última posição, por conta dos critérios de desempate, e tenta a recuperação.

Já às 18h, Equador e Uruguai duelam em Quito. Os donos da casa buscam os primeiros pontos nas Eliminatórias. Do outro lado, os uruguaios querem manter o bom começo de competição. A Celeste estreou com vitória sobre o Chile. O confronto terá transmissão do canal SporTV 2.

Depois, às 19h, a Venezuela recebe o Paraguai, em Maturín. Os venezuelanos querem pontuar após derrota para a Colômbia na estreia. Já os paraguaios só empataram na primeira partida e buscam seguir na zona de classificação para o Mundial. A partida será transmitida pelo canal SporTV.

Por fim, às 21h30, o Chile busca recuperação contra a Colômbia, em Santiago. Com jogadores que atuam no Brasileirão, incluindo James Rodríguez, do São Paulo, os colombianos buscam a segunda vitória para se manterem entre os primeiros. O confronto terá transmissão do canal SporTV 2.