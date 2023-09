Avaí bate Novorizontino e aumenta distância para o Z4 na Série B

O jogo entre Avaí e Novorizontino

As melhores oportunidades de ambos os lados no primeiro tempo saíram nos minutos finais. Aos 44, Poveda recebeu na área, limpou a jogada e bateu. Jordi deu rebote e a bola caiu no pé de Cortez. O lateral, porém, errou o domínio e desperdiçou. Pouco depois, aos 45, Lepo desviou de cabeça após um cruzamento para área e Ronaldo, do Novorizontino, mandou na trave.

No segundo tempo, Jordi teve que trabalhar para impedir o Avaí de abrir o placar. Edinho aproveitou um rebote e quase fez, mas o goleiro apareceu de novo para defender. O arqueiro apareceu bem mais uma vez aos 24, ao parar o chute de Fellipe Bastos.

Apesar do bom desempenho, Jordi não conseguiu segurar a tentativa de cruzamento de Jean Cléber. O volante recebeu na lateral direita e tentou cruzar, mas a bola desviou no meio do caminho e matou o goleiro do Novorizontino.