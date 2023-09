Atuesta e Luis Guilherme continuam transição física, e Palmeiras inicia semana de treinos para jogo contra o Goiás

Os meias Atuesta e Luis Guilherme cumpriram cronogramas de transição física tanto na parte interna do centro de excelência quanto no campo.

No fim de fevereiro, Atuesta chegou a ser relacionado pelo técnico Abel Ferreira na vitória por 2 a 1 sobre a Ferroviária, no Allianz Parque, mas permaneceu no banco de reservas e não entrou em campo. Os suplentes costumam realizar atividades com bola depois das partidas.

Depois de sentir dores no joelho direito, Atuesta foi atendido pelo departamento médico do Palmeiras ainda no gramado. O Alviverde constatou ruptura no ligamento do colombiano. O atleta disputou seis jogos pelo Verdão até aqui na temporada. A tendência é que seu retorno aconteça na reta final da atual temporada.

Luis Guilherme, por sua vez, sofreu um estiramento na coxa direita na partida contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, no dia 14 de agosto.

O Palmeiras volta aos treinos na Academia de Futebol nesta terça-feira (12), às 10h (de Brasília).