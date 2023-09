Artilheiro do Palmeiras em 2022, Rony segue decisivo, mas vive momento discreto

Na temporada passada, um dos grandes nomes da conquista do Brasileirão pelo Palmeiras foi o centroavante Rony, que terminou a competição com 12 gols e foi o principal goleador do time na competição e o sexto na artilharia do campeonato. Na Série A de 2022, o atacante não ficou mais de cinco jogos seguidos sem marcar — entre os que foi relacionado.

No entanto, esse não é mais o caso nesta temporada. Após 22 rodadas, Rony tem apenas quatro gols marcados e não figura na disputa pela artilharia do Campeonato Brasileiro. A essa altura no ano passado, o atacante do Verdão já tinha marcado sete vezes.

De todas as rodadas do Brasileiro até então em 2023, o centroavante marcou apenas em duas partidas (dois gols contra o Coritiba e mais dois contra o América-MG). Na edição passada, Rony balançou as redes em dez jogos, além de ter dado mais duas assistências em outros dois compromissos.