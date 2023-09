Arrascaeta e Luiz Araújo iniciam transição; Flamengo espera contar com ambos em final

O Flamengo enfrenta o Athletico nesta quarta-feira (13), em Cariacica, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, as atenções do Rubro-Negros também estão voltadas à final da Copa do Brasil, neste domingo (17), no Maracanã.

Para esta partida, o departamento médico corre contra o tempo para colocar o meia Arrascaeta e o atacante Luiz Araújo à disposição do técnico Jorge Sampaoli. Ambos se recuperam de lesões sofridas no confronto contra o Internacional, no dia 26 de agosto.

Tanto Arrascaeta quanto Luiz Araújo iniciaram a transição para os gramados nesta semana. A expectativa é que os dois já possam estar em campo contra o São Paulo.