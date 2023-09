Arena MRV tem parte do gramado substituído para partida entre Atlético-MG e Botafogo

? Arena MRV (@ArenaMRV) September 11, 2023

"Seguindo o cronograma de tratamento do gramado da Arena MRV, uma área de 2.500 m² esta sendo substituída visando a partida contra o Botafogo. O procedimento já estava planejado há algumas semanas para acontecer no periodo da data Fifa. Com relação aos shows dos ultimos dias, os demais cuidados com o gramado iniciaram imediatamente após a desmontagem das estruturas para que o campo de jogo esteja nas melhores condições de jogabilidade na partida de sábado", informou em nota.

Na partida entre Galo e Santos, no dia 27 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro, o estado do campo chamou a atenção. Durante o jogo foi possível observar falhas, principalmente nas áreas dos goleiros. A preocupação aumentou ainda mais com a sequência de shows que foram realizados no estádio nos últimos dias.

A Arena contou com eventos na última quarta-feira e no último sábado. Segundo nota publicada, os cuidados com o gramado iniciaram imediatamente após a desmontagem das estruturas. A urgência das manutenções se deve ao fato de que o Atlético-MG vai mandar suas duas próximas partidas no estádio.

Neste sábado, o Galo recebe o Botafogo, às 21h (de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileirão. Na sequência, enfrenta o Cuiabá, em casa, no dia 23 de setembro (sábado), às 21h.