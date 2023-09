Maximiliano tem preferência por 9 no Santos e afirma: 'tenho atitude'

O Santos apresentou na tarde desta segunda-feira o atacante Maximiliano Silvera, que assina com o clube até o fim da temporada 2023 vindo do Necaxa, do México. Em entrevista coletiva no CT Rei Pelé, o uruguaio comentou sobre qual posição prefere jogar e exaltou a disputa por vaga no ataque da equipe, que agora conta com cinco centroavantes.

"A minha posição é de '9'. Quando tem dois atacante, posso jogar mais solto, atrás do centroavante. Se jogar com apenas um, aí sou um 'camisa 9', principalmente pelo centro", disse.

"Quando cheguei, sabia da quantidade de jogadores de ataque, que são muito bons, e da hierarquia, tanto do Marcos Leonardo, Julio Furch, agora o Morelos... São muito bons jogadores, tem uma competência incrível e está tudo bem, porque eleva o nível de cada um e do elenco. Venho para somar, seja entrando como titular ou saindo do banco de reservas, vou dar o meu melhor", continuou o jogador.