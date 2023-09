Alemanha x França: veja as principais informações sobre o amistoso internacional

Os donos da casa estão em crise após sequência de três derrotas. Desde a eliminação precoce na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, a Alemanha venceu apenas um amistoso, contra o Peru. Desde então, os alemães tiveram sequência de cinco partidas sem vitória.

No último sábado, a seleção tetracampeã mundial foi goleada pelo Japão, por 4 a 1, o que resultou na demissão do técnico Hansi Flick. Contra a França, o diretor Rudi Voller será o comandante alemão.

Já os franceses estão próximos da Euro. Desde a derrota para a Argentina na final da Copa do Mundo, a França venceu os cinco jogos que disputou. A seleção de Kylian Mbappé está com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, na liderança do Grupo B, com 15 pontos, e perto da classificação.