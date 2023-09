Agenda da semana: Corinthians viaja para Fortaleza e recebe o Grêmio na próxima segunda

Após uma longa semana sem jogos por conta da Data Fifa, o Corinthians enfim retorna aos gramados nesta semana. O elenco de Vanderlei Luxemburgo folgou no domingo e inicia os preparativos a partir desta segunda-feira.

O elenco volta às atividades no CT Dr. Joaquim Grava e treina na segunda e também na terça-feira. Na quarta, os atletas trabalham no período da manhã e viajam à Fortaleza durante a tarde. O duelo diante do Leão do Pici está marcado para quinta-feira, na Arena Castelão, às 19h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para esta partida, o Timão não contará com o volante Maycon, expulso no empate sem gols com o Palmeiras. Isso sem contar com os lesionados Roni e Paulinho.