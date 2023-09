Acusado por bancária, Antony expõe prints de conversa e nega agressão: "Farsante"

Investigado por violência doméstica contra a DJ e influenciadora digital Gabriela Cavallin, o atacante Antony também foi denunciado pela bancária Ingrid Lana por agressão. Contudo, o atleta de 23 anos também negou essa segunda acusação em suas redes sociais.

O jogador do Manchester United postou em seus stories no Instagram nesta segunda-feira prints de supostas conversas com Ingrid. Ele desmente a versão da bancária e alega que houve consenso no encontro que tiveram na Inglaterra.

"Não gostaria, mas estou sendo obrigado a publicar uma pequena parte das conversas de WhatsApp com a Ingrid, que demonstra que tivemos um único encontro, íntimo e consensual. Esse assunto com essa farsante vai ser resolvido na justiça", escreveu.