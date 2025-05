Organizada 'pune' São Paulo por derrota e boicota recepção na Libertadores

A delegação do São Paulo não terá a recepção com 'corredor de fogo' típica de jogos de Libertadores no Morumbis nesta terça-feira. A 'Independente', maior organizada do clube, cancelou o evento em repúdio após a derrota por 2 a 0 para o Mirassol pelo Brasileirão.

O que aconteceu

A recepção com muitos sinalizadores é marca registrada da torcida do São Paulo em noites de Libertadores. Houve recepção e muita festa nos dois jogos em casa até aqui na competição.

A versão 2025 da recepção teve até o auxílio de um geógrafo para medir 100 metros do portão principal do Morumbis para evitar sanções da Conmebol. A entidade proíbe sinalizadores não só dentro do estádio, mas também no perímetro de segurança.