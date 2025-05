Time de Textor na França é proibido de contratar por dívida de R$ 12 mil

A punição, porém, pode ser revertida. Em nota oficial, a Fifa diz que 'o clube só poderá registrar novos jogadores uma vez que a proibição tenha sido completamente cumprida ou revogada pela administração da Fifa, geralmente condicionada à conclusão de procedimentos específicos'.

O Lyon afirma que só foi informado da decisão após a publicação no site oficial da Fifa. A diretoria acrescentou que, na noite de ontem, a situação já foi regularizada com o pagamento do valor devido. "Temos revisado certos procedimentos internos nas últimas semanas, e este era um deles. Implementamos novos processos para o futuro", mencionou o clube.