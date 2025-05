Messi e Suárez se juntam e lançam time de futebol profissional no Uruguai

É um grande passo para mim e para a minha família em um projeto que acreditamos, mais do que qualquer outra coisa, em dar uma infraestrutura não só esportiva, mas a nível humano, para prestar serviços a crianças e adolescentes. É por isso que tomei a decisão de que o Deportivo LSM fará parte da estrutura juvenil e profissional da AUF (Associação Uruguaia de Futebol).

Luis Suárez

O clube começará no profissional jogando na quarta divisão uruguaia. A intenção é que o time entre na disputa em 2026, de acordo com o jornal local El Observador. Atualmente, o clube só tem uma equipe vinculada à federação do país, na categoria sub-16 do futebol feminino.

O projeto, que começou no juvenil, já conta com mais de 3 mil integrantes e tem um centro de treinamento. Segundo Suárez, 80 profissionais trabalham na estrutura da equipe e, após sete anos de existência no cenário amador, chegou o momento de dar o próximo passo.