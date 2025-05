Santos define data para lançamento da 'camisa azul de Neymar'

O manto é azul turquesa, com gola polo, lembrando o estilo de Neymar na década passada. O produto ainda tem a frase "Eu vou, mas eu volto" com a mesma grafia e pontuação utilizadas pelo atleta na parte posterior da gola. A mensagem da despedida em 2013 foi preservada.

Na barra frontal, um patch com uma coroa e a palavra "príncipe". A grafia carrega a letra "P", que forma o número 10 de forma subliminar, além de um "N" em maiúsculo.

Será disponibilizada a versão também no modelo do torcedor, com um preço inferior, e detalhes diferentes. Não haverá a mesma qualidade no tecido, detalhes da manga, barra da camisa e parte interior das golas, tanto nos modelos masculino, feminino, juvenil e infantil.