Santos define alvos para substituir CEO que pediu demissão

Ele entende que o departamento de saúde está desatualizado. E vê no superior Evaldo uma pessoa de trato ruim no dia a dia.

Pedro Martins também estava incomodado com o "poder político" do Santos, como o UOL publicou. A presença de pessoas próximas ao presidente sem cargos oficiais incomodava o CEO.

Por outro lado, o Santos se decepcionou com Pedro Martins. A diretoria analisava uma troca há algum tempo.

Os maiores problemas com o ex-CEO envolveram os casos de Pedro Caixinha e Gabriel Veron. O desgaste aumentou.

Pedro Martins estipulou uma multa rescisória de mais de R$ 15 milhões para Caixinha. O Santos não pagou, e o caso foi para a Fifa.

Já Veron chegou por indicação do dirigente e cometeu atos consecutivos de indisciplina. Pedro Martins orientou a dizer que Veron estava com "indisposição" para evitar o vazamento à imprensa. Agora, o atacante emprestado pelo Porto perdeu espaço no elenco.