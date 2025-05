R$ 105 mi depois, volta triunfal de Neymar não decola | podcast Neymar #6

União Neymar-Blaze

Outra interrogação sobre o jogador abordada no último episódio do podcast é a relação dele com a Blaze, site de apostas e um dos seus principais parceiros comerciais.

Neymar Jr. foi citado várias vezes e convocado a dar explicações no inquérito da Polícia Civil sobre a bet.

A Blaze tornou-se alvo de investigação da Polícia Civil em São Paulo entre 2023 e 2024, por crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.

As autoridades não conseguiam saber quem eram os donos da plataforma, sediada em Curaçao.

A relação da família Neymar com a empresa começou no Natal de 2022, quando eles assinaram um contrato de quatro anos para que o jogador se tornasse embaixador do site de jogos e apostas Blaze.