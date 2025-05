Palmeiras: Lateral muda posição e corre contra o tempo para ficar no clube

O Palmeiras brincou com a saída de Estêvão em uma ação de marketing, e "entregou" como Abel pensa o elenco Imagem: Reprodução

Classificação e jogos Brasileirão

Libertadores

O jogador foi o titular do Palmeiras contra o Flamengo e foi um dos piores em campo na nova posição. Mayke foi substituído aos 12 minutos do 2º tempo, quando já não conseguia acompanhar nenhum atleta do Flamengo na marcação. A impressão era de que o defensor tinha sentido uma lesão, mas o Palmeiras diz que nada aconteceu.

Abel Ferreira já utilizou o lateral nessa função quando perdeu Dudu lesionado em 2023, mas a opção nunca agradou à torcida. Quem esteve presente no Allianz Parque se irritou com a atuação do jogador.

Mayke conviveu com uma série de lesões no ano passado, neste ano também já se machucou. No mês passado, ele teve diagnosticada uma lesão no músculo adutor da coxa e teve problemas na panturrilha ao longo do ano passado.

As lesões e uma definição na lateral-direita com alguém mais jovem (Giay) podem culminar no fim do ciclo de Mayke ao fim da temporada. O jogador tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro e, por ser veterano, só terá a situação resolvida no fim do ano. Ele pode assinar um pré-contrato com um novo clube já no próximo mês.

Como ala direita a vida do jogador também não é fácil. Felipe Anderson chegou ao clube no meio do ano passado como uma das principais contratações dos últimos anos, e Allan é visto como um jovem muito promissor.