Voto em Lula e golpe de 64: interino do Corinthians se explica por polêmica

Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians, pediu desculpas por ter produzido um vídeo em 2019 exaltando o golpe da ditadura militar e manifestou seu apoio ao atual presidente do Brasil, reforçando que já votou em Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Já pedi desculpas àquelas pessoas que se sentiram prejudicadas, já disse que errei e estou aqui novamente para dizer que, hoje, o presidente da Republica é o Luis Inácio Lula da Silva e torço para que ele dê certo. Tenho empresa, dou vários empregos e gostaria que o Brasil desse certo com esse presidente. Torço por ele e já votei algumas vezes nele.