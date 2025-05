Neymar desabafa sobre críticas por extracampo: 'Não sabem quanto me dedico'

Neymar desabafou sobre as críticas que recebe por seu comportamento fora das quatro linhas. O atacante do Santos participou, na noite de ontem, da transmissão do jogo da NBA entre Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder.

A crítica, quando passa do ponto, quando mexe com teu caráter e tua família, excede. Eu não vejo problema nenhum de falar que o Neymar jogou mal, que está jogando mal, que vem jogando mal. E ponto final! Faz parte. Mas falando de mim, as críticas ultimamente não são assim. Você vai reclamar de mim dentro de campo? Como? Não vai! Porque dentro de campo eu entrego! Vai falar fora. Mas fora é minha vida, é o que eu faço! Neymar, durante a transmissão da NBA no Disney+