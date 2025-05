Empresário que negociou Ancelotti: amigo do clã Neymar e moral com ex-CBF

Jota até replicou nas redes sociais a foto de Diego com Ancelotti, acrescentando a legenda: "Missão cumprida com meu sócio para o bem da nossa nação. O homem disse sim".

Por tudo isso, aos poucos, foi ganhando espaço com Ednaldo Rodrigues, de quem ganhou uma camisa personalizada da seleção em março de 2024, em Londres, por ocasião do amistoso com a Inglaterra.

O empresário, no entanto, nega que a proximidade com os Neymares (pai e filho) tenha sido combustível para fechar logo com Ancelotti. O italiano era o preferido de Ednaldo, mas concorria ao cargo na seleção com Jorge Jesus — personagem importante na saída de Neymar do Al-Hilal.

"Não teve essa conversa. Foi uma especulação da imprensa. Eu tenho uma relação com vários outros jogadores que eu conheço há bastante tempo. Neymar é mais um deles. Assim como tenho uma relação com o pai dele, conheço o pai de outros jogadores. Você acaba criando um vínculo especial com os familiares. A família de Neymar é igual a família de outros jogadores que estão na seleção", afirmou.

Em outro ambiente do qual gosta muito — o da Fórmula 1 —, era comum Diego aparecer com alguma camisa da seleção autografada. Leclerc, Sainz, Gasly e Doohan que o digam. O modelo vinha em uma caixa da CBF, daquelas já embaladas para presente.

O negócio vetado

Fernandes já teve uma empresa como sócio de Assis Moreira, irmão de Ronaldinho Gaúcho, o garoto-propaganda da marca. A "Panela FC" tinha como objetivo vender cotas de jogadores de futebol, como uma espécie de investimento.