Empresário ganhou comissão de milhões e até post em contrato por Ancelotti

O combinado com a gestão anterior da CBF ainda previa alguns meios de exposição do trabalho de Diego, como postagens compartilhadas com o perfil da CBF.

Foi por isso que a entidade publicou ontem uma foto nos stories do Instagram na qual marcou o perfil de Diego. A foto era do empresário ao lado de Ancelotti no dia da apresentação, com a seguinte legenda:

A CBF agradece pelo suporte e empenho dedicados nesse novo capítulo da maior seleção de futebol do mundo.

CBF posta foto de Diego Fernandes com Ancelotti Imagem: Reprodução

Diego ainda poderia ter tirado mais fotos com o presidente da CBF, se Ednaldo ainda estivesse no poder. Mas como houve turbulência política, o afastamento pela Justiça, Samir Xaud não fez qualquer menção e tampouco posou ao lado do empresário.

Diego, no entanto, chegou com Ancelotti no jatinho que trouxe o técnico e membros da nova comissão da seleção ao Rio. O transporte foi pago pela CBF.