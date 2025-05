CR7 vem aí? Hernan revela se Palmeiras tem planos para o Mundial

Falando com uma fonte hoje de manhã do Palmeiras sobre janela, reforços, a minha apuração é que muito provavelmente o Palmeiras não vai contratar ninguém até o Mundial — vai com esse elenco.

Até o Mundial, o tempo está muito curto e não tem uma emergência nesse momento, como no começo do ano, quando precisava de centroavante. Não é que está faltando jogador, o Palmeiras está muito 'low profile' [com perfil discreto, traduzindo do inglês] no mercado e a tendência é que não contrate ninguém até o Mundial.

André Hernan

O colunista explicou que a principal janela do Palmeiras em 2025 foi a do começo do ano, quando contratou Vitor Roque e Paulinho, entre outros.

Nesta temporada, o Verdão já investiu mais de R$ 400 milhões em seu elenco, inclusive tornando Vitor Roque a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, e Paulinho, o quarto.

