Corinthians: quais os próximos passos do impeachment de Augusto Melo?

Sócios votarão impeachment em última instância — não há prazo para votação acontecer. Ela se dará por maioria simples.

Se maioria pelo impeachment for formada, Augusto será tirado permanentemente do cargo. Stábile ocupará a presidência até que um novo mandatário seja votado em eleição indireta — nesta, apenas conselheiros trienais e vitalícios podem votar, diferentemente do pleito normal de eleição, que tem votos dos associados.

Caso não seja formada maioria pelo impeachment, Augusto retomará o cargo e seguirá como presidente do Corinthians.

Afastado e indiciado

O afastamento ocorre dias depois de Augusto Melo ser indiciado pela Polícia Civil de São Paulo. O presidente corintiano foi enquadrado nos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro.

Além do mandatário, foram implicados Marcelo Mariano (ex-diretor administrativo), Sérgio Moura (ex-superintendente de marketing) e o intermediário Alex Cassundé, dono da empresa que constava no contrato com a antiga patrocinadora.