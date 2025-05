Corinthians: Novo presidente cita 'terra arrasada' após gestão de Augusto

Dentre os compromissos financeiros do Timão, a questão que preocupa é o pagamento da parcela milionária do Profut. São R$ 3 milhões da parcela, além de todas as contas do clube.

Não podemos ficar com três parcelas atrasadas [do Profut]. Vence uma parcela de R$ 3 milhões que temos que pagar. Fomos no caixa e não tinha.

Osmar Stabile

Armando Mendonça, vice-presidente, ressaltou que, segundo a antiga diretoria, o "caixa estava em ordem", mas que essa informação não se confirmou quando eles tiveram acesso aos números.

Foram informadas questões que nosso caixa estava em ordem, com dinheiro, tudo sob controle, e isso não é verdade. Nossa situação financeira é delicada, temos compromissos enormes para serem cumpridos. Uma situação grave que precisam saber é que nós corremos o risco de sair do Profut, isso é uma preocupação. Não sabíamos, tivemos conhecimento hoje pela manhã. Ninguém sabia dessa questão.

Armando Mendonça, vice-presidente, em coletiva

No momento, o Timão já tem duas parcelas atrasadas do parcelamento de dívidas a longo prazo. Caso atrase mais uma, o clube pode voltar a sofrer com bloqueios judiciais.