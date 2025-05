Corinthians contrata ex-assessor da CBF que tirou gato de coletiva na Copa

Desde que sucedio este suceso, la seleccion brasileña se cayo completamente a pedazos, no puede ser casualidad. pic.twitter.com/AIRkzvCUet -- Alejo (@bjs_alejo2) November 17, 2023

A forma como o funcionário da entidade despachou o animal gerou polêmica na época. O homem, após fazer carinho, pegou o bicho por meio da pele das costas e o soltou no chão. Apesar de o CRMV-SP (Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo) ter julgado o manejo como comum, já que o gato era desconhecido, o gesto foi visto por internautas como desnecessário.

A seleção brasileira tem acumulado vários momentos trágicos após o episódio do gato. Além da eliminação para a Croácia, o Brasil viu Neymar se lesionar feio contra o Uruguai, perdeu dois jogos seguidos nas Eliminatórias pela primeira vez na história (Uruguai e Colômbia), levou olé da Argentina em pleno Maracanã e foi massacrado pelos hermanos por 4 a 1.

Com mudanças na presidência da CBF e no comando do time, a seleção brasileira tenta com Carlo Ancelotti deixar a 'maldição' para trás. O técnico italiano faz a sua estreia no dia 5 de junho, uma quinta-feira, quando o Brasil enfrenta o Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

1º ato do novo presidente do Corinthians

A demissão de Tiago Maranhão e a contratação de Vinicius Rodrigues foi o primeiro ato do agora presidente do Corinthians, Osmar Stabile. Ele assumiu o comando do Timão devido ao afastamento de Augusto Melo, na noite de ontem.