Ancelotti aposta em defesa menos vazada do Brasil ao levar quinteto do Fla

Gerson, porém, é dúvida para o jogo contra o Deportivo Táchira (VEN) nesta quarta, no Maracanã, pela Libertadores. O duelo vale a classificação para as oitavas de final da competição.

Quinteto não desfalcará o Flamengo

A estreia de Ancelotti será no dia 5 de junho (quinta), às 20h (de Brasília), contra o Equador, no Monumental de Guayaquil. A seleção volta a campo no dia 10 (terça), às 21h45 (de Brasília), para encarar o Paraguai na Neo Química Arena.

O quinteto do Fla não será desfalque para Filipe Luís. O último jogo do Rubro-negro antes do Mundial é contra o Fortaleza, no dia 1º de junho, antes da data Fifa.