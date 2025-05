Torcida da La U realiza foguetório a 2km de hotel de Ancelotti no Rio

A torcida da La U esgotou em poucas horas os dois mil ingressos do setor visitante do Nilton Santos. Porém, a imprensa chilena estima que cerca de seis mil torcedores estão no Rio de Janeiro, o que deixou o Botafogo e as autoridades em alerta.

Classificação e jogos Libertadores

O Alvinegro confirmou que torcedores da La U compraram ingressos destinados à setores botafoguenses. O clube, então, resolveu cancelar essas compras. A diretoria da Universidad de Chile tentou convencer o Glorioso a permitir que essas pessoas tenham os bilhetes aceitos no setor visitante, mas o pedido foi recusado.