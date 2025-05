Taça inédita e 'acesso negado': como times de Textor fecharam a temporada

Dono da SAF do Botafogo, John Textor é acionista de outros três clubes na Europa: Crystal Palace, na Inglaterra, Lyon, na França, e RWD Molenbeek, na Bélgica. O empresário teve motivos para comemorar ao longo da temporada 2024/25, mas também acumulou decepções.

O que aconteceu

O Crystal Palace foi quem mais deu alegria a Textor na temporada. O time inglês conquistou a inédita Copa da Inglaterra ao vencer o Manchester City de Pep Guardiola na decisão e, de quebra, garantiu vaga na próxima edição da Liga Europa. Já na Premier League, a equipe não correu risco de rebaixamento e terminou o campeonato na 12ª colocação.

Foi o primeiro troféu de relevância do Crystal Palace em sua história, iniciada em 1905. Até então, o título de maior expressão do clube de John Textor havia sido a segunda divisão do Campeonato Inglês, conquistada duas vezes, em 1978/79 e 1993/94.