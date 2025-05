'Sabedoria em não chamar Neymar'; PVC e Hernan analisam lista de Ancelotti

PVC: Mais sabedoria que conhecimento

Nesse primeiro dia, o Ancelotti demonstra mais sabedoria que conhecimento - esse ele vai ter que mostrar no campo. Sabedoria de entender que, por maior que ele seja como treinador no futebol mundial - e não é um revolucionário -, ele está chegando em um lugar que precisa conhecer. Então, ele chegar dizendo que vai aprender português rápido [...] e responder em espanhol enquanto isso, que ele entende que é o que vamos entender melhor, é sabedoria.

Tem sabedoria em não convocar o Neymar. Tem sabedoria em ouvir o Juan e o Rodrigo Caetano - e tem sete jogadores que atuam no Brasil na lista. O primeiro dia é de saber ouvir, de saber se colocar. Foi mais sabedoria que conhecimento.

Paulo Vinícius Coelho

