Bragantino bate Juventude com golaço de falta sob olhares de 'primo' alemão

O RB Bragantino venceu o Juventude nesta segunda-feira por 1 a 0, em confronto pela 10ª rodada da Série A do Brasileirão. Sob olhares do "primo" alemão RB Leipzig, Jhon Jhon marcou golaço de falta para dar a vitória no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista.

Com a vitória, o Massa Bruta chegou a 20 pontos conquistados no torneio e se manteve na 4ª colocação. O Juventude continua no Z4, na 19ª posição, com oito pontos.

O RB Leipzig, da Alemanha, assistiu ao confronto direto do estádio do Bragantino - alguns jogadores, como Xavi Simons, estavam presentes na vitória do Massa Bruta. O time alemão, que também tem vínculo com a Red Bull, disputa amistoso contra o Santos nesta quarta-feira.