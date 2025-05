Quem assume a presidência do Corinthians após afastamento de Augusto?

O Conselho Deliberativo do Corinthians formou maioria simples e aprovou o impeachment do presidente Augusto Melo. Com o mandatário agora afastado, o primeiro vice-presidente do clube, Osmar Stabile, assume o cargo.

Quem é ele?

É conselheiro vitalício do Corinthians desde 2006. Ele atua como empresário e presidente da Bendsteel, companhia de estamparia de metais.

Tem nome forte na política do Corinthians. Stabile foi candidato a presidente duas vezes (2007 e 2009 — derrotado por Andrés Sanchez em ambas) e eleito vice-presidente da chapa Renovação & Transparência, que teve Mário Gobbi eleito em 2012.