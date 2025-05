Por que Mbappé levou Chuteira de Ouro mesmo com menos gols que 2º colocado

Mbappé conquistou sua primeira Chuteira de Ouro da carreira logo em sua primeira temporada pelo Real Madrid.

O que aconteceu

A disputa pelo prêmio de maior artilheiro da Europa em 2024/25 foi acirrada. Mbappé só assumiu a liderança no último sábado (24), com os dois gols da vitória de 2 a 0 sobre a Real Sociedad, pela 38ª rodada do Campeonato Espanhol. Vale lembrar que, para a disputa da Chuteira de Ouro, são contabilizados apenas os gols das ligas.

Mbappé foi a 31 gols na La Liga e chegou a 62 pontos. Assim, superou o vice-líder Viktor Gyokeres (Sporting) e o terceiro colocado Mohamed Salah (Liverpool), encerrando a temporada no topo da artilharia das ligas europeias.