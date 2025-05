Brasil superou três países para receber time alemão que enfrenta o Santos

O clube alemão quer explorar mais o mercado brasileiro. Para os alemães, o Brasil segue como um dos países que mais consome futebol e respira ele como em nenhum outro canto.

Alemão

"Estávamos convencidos de que, em muitos mercados do mundo, o futebol é importante. Mas no Brasil, o futebol está em tudo. Todo mundo joga futebol e fala sobre futebol, e você pode ir a um bar ou restaurante e não há uma tela exibindo nenhum outro tipo de jogo. A importância do futebol no mercado brasileiro é algo enorme para nós", Johann Plenge, diretor executivo do RB Leipzig, ao UOL.

Santos e RB Leipzig disputam um amistoso na próxima quarta-feira, em Bragança Paulista, no estádio Cícero de Souza Marques. A partida ocorrerá às 19h (de Brasília).

Para o Leipzig, a vinda ao Brasil é uma forma de seguir divulgando o trabalho feito na Alemanha e estreitar ainda mais as relações com o RB Bragantino.

O RB Leipzig terminou o Campeonato Alemão desta temporada na 7ª posição, com 51 pontos.

*O UOL viajou para Leipzig a convite da Red Bull