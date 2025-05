Palmeiras perde mais pênaltis que jogos no Allianz no ano: 'Não há razão'

O Palmeiras tem um problema grave com as cobranças de pênalti em 2025 e segue em busca de um batedor decisivo para resolver isso.

O que aconteceu

O Alviverde tem apenas 50% de aproveitamento nas cobranças de pênalti na temporada. A equipe teve oito pênaltis a favor, mas só converteu quatro. Piquerez teve a chance de abrir o placar contra o Flamengo logo cedo, mas bateu muito mal, e Rossi defendeu.

O Palmeiras perdeu mais pênaltis do que jogos no Allianz Parque na temporada (o Palmeiras disputou 13 jogos no Allianz no ano e perdeu 3). O número é o mesmo se somar a derrota do Palmeiras contra o Novorizontino, no Paulistão, que foi disputado na Arena Barueri.