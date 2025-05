Justiça nega habeas corpus pedido por Augusto Melo para anular indiciamento

No entanto, segundo a juíza, a defesa não apresentou elementos que caracterizassem qualquer tipo de ilegalidade. As investigações são conduzidas pelo delegado Tiago Fernando Correia, da 3ª Delegacia do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC)

Com efeito, a exceção de pequenos trechos do inquérito policial colados no corpo do mandado de segurança, os impetrantes não trouxeram aos autos qualquer documento, o que enfraquece os argumentos da defesa e afeta a verossimilhança de suas alegações. Aliás, sequer o ato atacado foi juntado, o que inviabiliza a pronta aferição da ilegalidade do indiciamento - convém anotar que o procedimento não comporta dilação probatória.

Juíza Marcia Mayumi Okoda Oshiro, em decisão

Ao todo, Augusto Melo e aliados fizeram duas novas investidas na Justiça para brecar a votação do Conselho Deliberativo (CD). As duas foram negadas, além do pedido de habeas corpus para anular o inquérito.

Por fim, a reunião foi mantida e teve início às 19h, primeiro com a sustentação do advogado de Melo, Ricardo Cury. O próximo passo é a contabilização dos votos.

Antes mesmo do início do evento, Augusto Melo fez um pronunciamento reconhecendo a derrota, mas afirmando que voltará ao cargo "em breve".