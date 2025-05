Ídolo do Corinthians questiona Estêvão: 'por que não bateu o pênalti?'

Apagado na derrota de ontem para o Flamengo, por 2 a 0, Estêvão teve seu desempenho questionado por dois ídolos de times rivais.

O que aconteceu

Os campeões mundiais Marcelinho Carioca e Souza fizeram críticas diferentes à joia do Palmeiras, que foi convocada para a seleção brasileira na primeira lista de Carlo Ancelotti. Os dois marcaram presença como comentaristas no "Quebrada FC", do canal PodPah, do Youtube, após o jogo.

O ídolo do Corinthians questionou o motivo de Estêvão não ter chamado a responsabilidade na cobrança de pênalti que o Palmeiras teve a seu favor no primeiro tempo, quando o placar ainda estava 0 a 0. Piqueréz, que assumiu o posto de cobrador oficial depois de Raphael Veiga perder pênalti decisivo na final do Paulistão, contra o Corinthians, foi para a bola e errou.