Hernan: Anderson Barros ficou muito irritado com acusação de José Boto

Essa declaração do Boto causou muita estranheza e irritação no Palmeiras.

A arbitragem comandada por Ramon Abatti Abel (com Wagner Reway no VAR) causou polêmica na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Palmeiras.

O árbitro deu uma penalidade em campo para o Verdão e outra com auxílio do VAR para o Mengão.

