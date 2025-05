Exames tranquilizam, Gerson tem inflamação leve e se reapresenta no Fla

Gerson preocupou ao ser substituído no segundo tempo da partida com dores no joelho. Ele reclamou após uma disputa no meio de campo, tentou seguir em campo, mas caiu na sequência e precisou sair, dando lugar a Danilo.

O técnico Filipe Luís disse após a partida que o pé do meia 'travou' no gramado. "Vamos esperar mais exames. O pé dele travou no gramado e ele está com dor no joelho. Vamos ver os exames e ver o que vai acontecer", afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

O Flamengo não especificou se Gerson será ou não poupado no próximo jogo, neste quarta, valendo a classificação na Libertadores. O Rubro-negro recebe o Deportivo Táchira-VEN, às 21h30 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos. O Fla está em segundo, com oito pontos, a três de distância do líder Central Córdoba e à frente da LDU pelos critérios de desempate.