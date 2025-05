Flamengo é o time com mais atletas em 1ª convocação de Ancelotti na seleção

Carlo Ancelotti fez sua primeira convocação no comando da seleção brasileira nesta segunda-feira (26), e o Flamengo é o time com mais representantes na lista.

O que aconteceu

Ancelotti convocou cinco jogadores do Flamengo: Alex Sandro, Danilo, Léo Ortiz, Wesley e Gerson.

A estreia de Ancelotti será no dia 5 de junho (quinta), às 20h (de Brasília), contra o Equador, no Monumental de Guayaquil. A seleção volta a campo no dia 10 (terça), às 21h45 (de Brasília), para encarar o Paraguai na Neo Química Arena.