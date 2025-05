Fla mantém tabu do Palmeiras com sabor especial para Filipe Luís e Arrasca

O Flamengo ficará oito anos sem saber o que é perder um jogo como visitante para o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E o tabu que aumentou ontem tem um sabor especial para Filipe Luís e Arrascaeta.

A vitória por 2 a 0 no Allianz Parque, no último domingo, além de diminuir a distância para o líder do campeonato para um ponto, mantém viva uma sequência que dura desde 2017.

A última vez que o Palmeiras venceu o Flamengo em casa pelo Brasileirão foi em novembro daquele ano. O placar foi de 2 a 0, com dois gols de Deyverson.