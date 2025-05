Felipão revela papo com Ancelotti e o presenteia com jaqueta personalizada

Comandante do penta, Luiz Felipe Scolari afirmou que gostou da escolha do novo técnico da seleção brasileira e que teve uma conversa com Carlo Ancelotti, sem ser sobre futebol, antes da apresentação oficial. O ex-treinador também deu as boas-vindas e entregou um presente ao italiano.

Estou aqui para recepcionar o Carlo. Gostei [da escolha por Ancelotti], quem é bom trabalha em qualquer lugar. Não sei [qual será a escalação], ele que vai treinar, deve ter suas ideias, não tenho esse conhecimento

Felipão, na apresentação de Ancelotti