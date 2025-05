Derretimento político de Augusto Melo atinge base aliada após indiciamento

Porém, há processos que já estão em andamento. É pouco provável que qualquer um deles caminhe até a próxima segunda-feira. Diante disso, a defesa já prepara a sustentação oral que fará para isentar Augusto de qualquer culpa relacionada aos delitos citados no relatório policial.

Com relação à reunião de janeiro, que foi suspensa, há ações que estão em curso. A defesa pretende demonstrar respeitosamente ao Conselho que não houve ação ou omissão do presidente Augusto no contrato com a Vai de Bet. Isso é bem delicado para o clube, há um litígio formado entre o Corinthians e a empresa. A decisão que o Conselho tomar na segunda-feira repercutirá no litígio entre Corinthians e Vai de Bet. Ricardo Cury