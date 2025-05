Ancelotti convoca Hugo e velha guarda, mas não chama Neymar; veja lista

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro (Lille), Beraldo (PSG), Carlos Augusto (Inter de Milão), Danilo (Flamengo), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco), Wesley (Flamengo)

Meias: Andreas Pereira (Fulham); Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Ederson (Atalanta), Gerson (Flamengo)

Atacantes: Antony (Betis), Estêvão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Vini Jr (Real Madrid).

O que Ancelotti disse após a convocação

Ancelotti diz que conversou com Neymar. "Como eu disse, nesta convocação eu tentei selecionar jogadores que estão bem. Neymar teve uma lesão há pouco tempo. Todos sabem que o Neymar é um jogador muito importante, sempre foi e sempre será. Logicamente, infelizmente, atualmente temos muitos jogadores que sofrem lesões e que não podem estar na seleção, como Neymar, que passou por uma lesão. O que eu quero dizer é que o Brasil tem muitos jogadores talentosos e logicamente, no caso específico de Neymar, contamos com ele. É a seleção nacional. O Brasil conta com ele. Ele voltou ao Brasil para jogar para se preparar bem para o Mundial. Eu falei com ele nesta manhã para explicar a ele isso, e ele está totalmente de acordo. Nós assim continuamos."

Ancelotti diz que quer aproveitar o Rio. "Todo mundo pode ver todos as partidas. Nós, obviamente, quando você está no clube e na Europa, mais as equipes europeias, obviamente. Flamengo, Palmeiras, Botafogo, que fizeram muito bem. Nós podíamos jogar contra o Botafogo no Mundial. Depois, o Botafogo perdeu contra o Pachuca. Temos pessoas que trabalham aqui com a seleção e que vejam o futebol brasileiro, os jogadores brasileiros que vivem aqui e o que eu farei neste tempo é ficar mais tempo aqui no Brasil para conhecer a estrutura do futebol no Brasil, as equipes, os treinadores, os jogadores. E também quando terei um pouco de férias, quero desfrutar do país, do Rio, que nunca vi, que não conheço, nunca fui ao Corcovado."