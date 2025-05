Convocação da seleção brasileira de Ancelotti: veja 1ª lista completa

Ancelotti diz que quer aproveitar o Rio. "Todo mundo pode ver todos as partidas. Nós, obviamente, quando você está no clube e na Europa, mais as equipes europeias, obviamente. Flamengo, Palmeiras, Botafogo, que fizeram muito bem. Nós podíamos jogar contra o Botafogo no Mundial. Depois, o Botafogo perdeu contra o Pachuca. Temos pessoas que trabalham aqui com a seleção e que vejam o futebol brasileiro, os jogadores brasileiros que vivem aqui e o que eu farei neste tempo é ficar mais tempo aqui no Brasil para conhecer a estrutura do futebol no Brasil, as equipes, os treinadores, os jogadores. E também quando terei um pouco de férias, quero desfrutar do país, do Rio, que nunca vi, que não conheço, nunca fui ao Corcovado."

A estreia de Ancelotti será no dia 5 de junho (quinta), às 20h (de Brasília), contra o Equador, no Monumental de Guayaquil. A seleção volta a campo no dia 10 (terça), às 21h45 (de Brasília), para encarar o Paraguai na Neo Química Arena.