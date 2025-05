'Jogo não acabou, mas saio de cabeça erguida', diz Augusto antes de votação

O presidente Augusto Melo, do Corinthians, fez um pronunciamento reconhecendo a derrota na votação de impeachment, que ocorre ainda hoje no Parque São Jorge. Ele no entanto, negou que está renunciando e disse que "o jogo não acabou".

O que ele falou?

Boa noite a todos. Primeiramente, estou muito indignado com toda essa situação. A gente sabe como funciona o Corinthians. O jogo não acabou, mas saio de cabeça erguida por enquanto e dizendo que fiz o meu melhor. A gente sabe que teve erros e acertos, é um ano apenas, mas quero ressaltar que saio do Corinthians, neste momento e por enquanto, com salários em dia, com planejamento de um ano que teria tudo para dar certo, com superávit e deixando contratos.