Augusto Melo pede habeas corpus para anular inquérito do caso Vai de Bet

A defesa de Augusto Melo, presidente do Corinthians, solicitou uma ordem de habeas corpus, com pedido liminar urgente, junto à Vara de Crimes de Organizações Criminosas de São Paulo. O objetivo é anular o indiciamento do mandatário, decorrente do inquérito da Polícia Civil que investiga o caso Vai de Bet.

O que acontece

A petição, protocolada hoje, argumenta que o indiciamento é prematuro, ilegal e desprovido de justa causa. A defesa alega que a medida adotada pela Polícia Civil, na última quinta-feira, estaria sendo utilizada para sustentar uma votação de impeachment contra o presidente, que será no Conselho Deliberativo do clube a partir das 18h.

Segundo o documento, o ato policial é uma "manobra de cunho meramente político", articulada indevidamente. O indiciamento está sendo usado como motivo central para a deliberação do impeachment. A defesa destaca a urgência do caso e aponta que o indiciamento acarreta relevantes consequências jurídicas e extrajurídicas, incluindo sua reputação.