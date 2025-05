Ancelotti é apresentado na seleção: 'Conexão especial com esse país'

Casemiro

Casemiro para mim é um grande jogador, tive a sorte de estar com ele. Creio que a seleção necessita desse tipo de jogador, que tem carisma, personalidade, talento. Como disse, Brasil sempre teve muito talento, mas no futebol moderno tem que aliar esse talento ao compromisso, à atitude, ao sacrifício. Isso Casemiro o tem. Muitos dos que chamei o tem. É um aspecto fundamental para se preparar para uma competição como a Copa. Creio que vamos fazer muito bem. Hoje falei com Felipe, que me deu conselhos muito bons para me preparar bem para esse tipo de competição. Falamos muito do ambiente que somos capazes de criar dentro da equipe, mas também ao redor da equipe. Nesse sentido, todo o Brasil pode nos ajudar.

História de seu livro

As relações pessoas são importantes pra mim. Dedico muita atenção para isso. A relação personal é capaz de se tornar uma relação um pouco mais do que só profissional. Me dou bem com todos os jogadores. Cada um tem sua característica. Treinei brasileiros espetaculares, vou dizer um nome: Cafu. O que distingue o jogador brasileiro é que eles são capazes de entender quando é momento de fazer as coisas sérias e quando é o momento de brincar. Isso fazem muito bem.

Filosofia

Minha filosofia é que não tenho. Ainda depois de 40 anos, não sei qual é a estratégia, o sistema, que permite ganhar as partidas, ainda não sei. Mas sei que o sistema tem que depender das características dos jogadores que você tem, para fazer que os jogadores fiquem cômodos em campo. Essa é minha ideia também aqui. Aproveitar da enorme qualidade que tem nesse país, seus jogadores, e trabalhar para que essa qualidade possa se juntar para um único objetivo: ganhar a Copa do Mundo.