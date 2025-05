Ancelotti planeja imersão no futebol brasileiro e contato com técnicos

Apesar de estrangeiro, Carlo Ancelotti não quer ser um estranho no ninho. O novo técnico da seleção brasileira quer passar por uma imersão no futebol nacional, mantendo contato com técnicos e conhecendo mais o que rola por aqui.

Não vai dar tempo para a próxima convocação e a data Fifa de junho. Mas tão logo cumpra os jogos contra Equador e Paraguai, o treinador terá uma agenda de idas a jogos e intercâmbio com quem atua no mercado nacional.

A ideia passa longe de uma rivalidade entre o europeu que está chegando agora e as mentes que moldam os times do Brasileirão.