Ancelotti convoca Hugo Souza, goleiro do Corinthians, em 1ª lista do Brasil

Carlo Ancelotti chamou o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, em sua primeira convocação da seleção brasileira.

O que aconteceu

O italiano promoveu a primeira convocação do goleiro para jogos oficiais. Hugo Souza chegou a estar na pré-lista de Dorival Jr, mas não esteve entre os nomes finais na última Data Fifa. Antes, em 2018, ele foi selecionado em dois amistosos, mas não saiu do banco.

Hugo não desfalcará o Corinthians no início de junho. O Brasil visita o Equador no dia 5 do próximo mês, e recebe o Paraguai no dia 10, na Neo Química Arena. O Alvinegro paulista não joga entre essas datas: encara o Vitória no dia 1º, e depois o Grêmio, no dia 12.